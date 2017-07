General Electric onderaan in de Dow

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 21.563 punten. De S&P 500 verloor 0,1 procent bij 2471 punten en de Nasdaq speelde ook 0,1 procent kwijt, op 6384 punten.

GE was met een min van 3 procent verreweg de grootste verliezer in de Dow. Het concern zette een fors lagere winst in de boeken. Ook de omzet ging naar beneden. GE deed wel goede zaken met zijn tak voor hernieuwbare energie.

Visa

Visa, dat ook een kijkje in de boeken gaf, won juist 1,8 procent en ging daarmee aan de leiding in de lijst met dertig toonaangevende fondsen. Het betalingsbedrijf presenteerde een beter dan verwachte kwartaalwinst en verhoogde zijn winstverwachting voor het jaar.

Softwaregigant Microsoft moest het doen met een min van 1,1 procent, ondanks dat het concern zijn winst in het afgelopen kwartaal heeft weten te verdubbelen. Er werd geprofiteerd van een belastingmeevaller en goede resultaten met cloudsoftware.

Honeywell

Andere grote bedrijven die met cijfers kwamen waren industrieconcern Honeywell en consumentengoederengigant Colgate-Palmolive. Honeywell schroefde zijn omzet- en winstverwachtingen voor het jaar wat op na een beter dan verwacht tweede kwartaal en noteerde daarop 1,1 procent hoger. Colgate won 0,3 procent, ondanks een onverwachte daling van de omzet in het afgelopen kwartaal.

Schlumberger noteerde na een hogere opening toch 0,6 procent in de min. De toeleverancier aan de olie-industrie presenteerde zijn resultaten en maakte tevens bekend dat het plan om een meerderheid te verwerven in zijn Russische branchegenoot Euraisa Drilling weer is afgestoft.

eBay

Ook eBay was niet erg in trek. De veilingsite zag zijn beurswaarde met 2,4 procent afkalven vanwege een winstwaarschuwing. Schoenenfabrikant Skechers verloor verder 0,4 procent na tegenvallende winstcijfers en -voorspellingen.

De euro werd verhandeld voor 1,1677 dollar, tegen 1,1650 dollar bij het Europese slot eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 45,89 dollar. Brentolie was 2,1 procent goedkoper met 48,25 dollar per vat.