McDonald's voedt recordopmars Wall Street

30 min geleden

NEW YORK (AFN) - De beursgraadmeters in New York zijn dinsdag rond recordstanden gesloten. Alleen de Dow-Jonesindex slaagde er niet in zijn hoogste niveau ooit te overtreffen. De handel stond in het teken van een stortvloed aan bedrijfsresultaten. Cijfers van fastfoodketen McDonald's en machinebouwer Caterpillar werden positief ontvangen. Dat gold niet voor de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet.