'Cijfergolf overspoelt Wall Street'

30 min geleden

NEW YORK (AFN) - Beleggers op de beurzen in New York krijgen woensdag een ware vloedgolf aan bedrijfsresultaten over zich heen, van bekende namen zoals fastfoodketen McDonald's, autofabrikant General Motors (GM), machinebouwer Caterpillar en chemiereus DuPont. Google-moederconcern Alphabet lijkt een lagere opening te krijgen na een forse winstdaling in de afgelopen periode.