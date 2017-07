'Cijfers en Fed dominant op Wall Street'

Marktkenners rekenen in doorsnee niet op vuurwerk van de Fed. De verwachting is dat de rentetarieven ongewijzigd blijven. Beleggers zullen vooral uitkijken naar de toelichting op het rentebesluit voor hints over toekomstige stappen en de aangekondigde afbouw van zijn balans. De Amerikaanse president Donald Trump overweegt Janet Yellen te vragen om langer aan te blijven als voorzitter van de Fed.

Aan het bedrijvenfront weten grote bedrijven als Boeing, Ford, Coca-Cola en AT&T de aandacht op zich gericht na de publicatie van de resultaten. Zij kregen bij het openen van de boeken gezelschap van een keur aan kleinere fondsen die resultaten publiceerden.

Coca Cola

Bij Coca-Cola begint een flinke reorganisatie zijn vruchten af te werpen. De frisdrankreus overtrof de winstverwachtingen van analisten. Daarbij is het bedrijf ook positiever over de winst van dit jaar. Dat was automaker Ford ook na een sterk tweede kwartaal.

Ook vliegtuigmaker Boeing denkt over het hele jaar meer winst te maken dan waar het eerder van uitging. Boeing verdiende onder meer veel meer geld met zijn 787 Dreamliners. Het kondigde verder aan aandeelhouders met 3,4 miljard dollar te belonen. Telecomconcern AT&T boekte in het tweede kwartaal meer winst op een iets lagere omzet.

Apple

Verder staat Apple in de belangstelling. De techreus moet ruim een half miljard dollar betalen aan een divisie van de Universiteit van Wisconsin-Madison wegens het schenden van een patent. Branchegenoot Facebook opent na de slotbel de boeken.

De beursgraadmeters in New York zijn sloten dinsdag rond recordstanden. Alleen de Dow-Jonesindex slaagde er niet in zijn hoogste niveau ooit te overtreffen. De Dow sloot 0,5 procent hoger op 21.613,43 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2477,08 punten. Technologiebeurs Nasdaq scherpte zijn record van een dag eerder met 0,1 procent aan op 6412,17 punten.