premium

Twitter grote verliezer op beurs New York

49 min geleden

NEW YORK (AFN) - Twitter was donderdag de gebeten hond op de beurs in New York. Het aandeel ging flink onderuit vanwege tegenvallende resultaten. Beleggers op Wall Street kregen een flinke stroom aan bedrijfscijfers te verwerken. Daarbij vielen de prestaties van Facebook juist wel in goede aarde.