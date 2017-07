Wall Street begint met winst aan handelsdag

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,3 procent boven de recordstand van vrijdag op 21.890 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2477 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,3 procent tot 6393 punten.

Maker van elektrische auto's Tesla steeg 0,6 procent. Vrijdag werd de eerste Tesla Model 3 gepresenteerd en maakte topman Elon Musk details bekend over de prijzen. Woensdag nabeurs komt Tesla met kwartaalresultaten.

Discovery

Verder is er ook overnamenieuws. Mediabedrijf Discovery Communications (min 2,9 procent) neemt voor 14,6 miljard dollar zijn branchegenoot Scripps Networks Interactive (plus 1,1 procent) over. Discovery is het moederbedrijf van onder meer de gelijknamige televisiezender en van, TLC, Animal Planet en Eurosport. Scripps heeft lifestylezenders zoals HGTV, Food Network en Travel Channel.

Kort na opening worden cijfers gemeld over de voorlopige woningverkoop in de VS. Later deze week staan cijfers op de rol over onder meer de Amerikaanse consumentenuitgaven, industrie, dienstensector en de fabrieksorders. Vrijdag wordt het belangrijke Amerikaanse banenrapport gepubliceerd.