'Positief begin beurshandel Wall Street'

Voor opening werden cijfers gemeld over onder meer de Amerikaanse consumentenbestedingen. Die gingen in juni met 0,1 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder. Kort na opening maken onderzoeksbureaus ISM en Markit gegevens bekend over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en komt informatie naar buiten over de bouwuitgaven in de VS.

De aandacht bij de cijfers van Apple zal onder meer uitgaan naar de verkoop van iPhones. In de eerste drie maanden van dit jaar zag Apple de verkoop van iPhones nog dalen. Volgens Apple had dat te maken met de hoge verwachtingen bij consumenten rond de nieuwe versie die later dit jaar uit moet komen. Zij wachten waarschijnlijk op het nieuwe toestel. De consensus van analisten voor de omzet ligt op 44,9 miljard dollar en voor de nettowinst op 8,2 miljard dollar.

Pfizer

Pfizer kondigde aan dat de omzet afgelopen kwartaal licht is gedaald, maar de winst ging flink omhoog. De verwachting voor de winst per aandeel in het hele jaar werd naar boven bijgesteld, terwij de omzetverwachting onveranderd bleef.

Andere bedrijven die inzage in de boeken gaven waren onder meer informatie- en dataleverancier Thomson Reuters, telecombedrijf Sprint, sportkledingmaker Under Armour, printer- en kopieerapparatenfabrikant Xerox en producent van landbouwproducten en voedingsingrediënten Archer Daniels Midland.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,3 procent boven de recordstand van vrijdag op 21.891,12 punten. De brede S&P 500 stond 0,1 procent lager op 2470,30 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent tot 6348,13 punten.