'Rustige opening op Wall Street'

Voor Tesla lijkt een positieve beursdag in de maak. Het bedrijf wist zijn kwartaalomzet ruimschoots te verdubbelen, geholpen door de grotere vraag naar de sedan Model S en de SUV Model X. Het verlies van 336 miljoen dollar was volgens kenners ook minder dan waar rekening mee werd gehouden. Daarnaast meldde Tesla dat nieuwe Tesla Model 3 enthousiast werd ontvangen.

Fastfoodconcern Yum! Brands, bekend van onder andere Pizza Hut en Taco Bells, staat eveneens in de belangstelling. Het bedrijf zag zijn operationele winst op jaarbasis bijna een vijfde hoger uitvallen, geholpen door het openen van nieuwe filialen.

Fitbit

Fitbit heeft de afgelopen maanden fors minder geld opgehaald met de verkoop van zijn fitnesshorloges en andersoortige polsbandjes dan een jaar eerder. Evengoed waren de resultaten beter dan kenners hadden voorzien. Ook verzekeraar AIG wist de gemiddelde verwachting van analisten met zijn cijfers te overtreffen.

Botoxmaker Allergan zag de omzet met bijna een tiende oplopen, maar het aandeel ging in de voorbeurshandel toch wat omlaag. Bij Kellogg liepen de opbrengsten juist terug, maar de resultaten van de maker van ontbijtgranen waren hoger dan analisten in doorsnee hadden verwacht.

Apple

Verder zijn beleggers in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag wordt gepubliceerd.

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag overwegend in de plus. De stevige koerswinst van zwaargewicht Apple duwde de Dow-Jonesindex voor het eerst boven de grens van 22.000 punten. De Dow sloot uiteindelijk 0,2 procent hoger op 22.016,24 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,1 procent hoger op 2477,57 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 6362,64 punten.