Wall Street tussentijds op winst

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 22.071 punten. Daarmee lijkt de index met dertig toonaangevende fondsen zijn opmars van de afgelopen dagen een vervolg te geven. De brede S&P 500 ging ook 0,2 procent omhoog, tot 2476 punten. Technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,1 procent bij op 6345 punten.

De Amerikaanse werkgelegenheid is in juli onverwacht sterk aangetrokken en ook het banencijfer van een maand eerder is door de overheid naar boven bijgesteld. De banengroei in de VS speelt een belangrijke rol bij het besluit van de Federal Reserve om al dan niet de rente verder te verhogen. Na het nieuws ging de koers van de dollar omhoog. De euro werd tussentijds voor 1,1759 dollar verhandeld.

Elliot

De activistische investeerder Elliott is een campagne begonnen om de overnameprijs van NXP omhoog te krijgen. Het Amerikaanse Qualcomm kwam vorig jaar een overnamesom van 47 miljard dollar overeen, oftewel 110 dollar per aandeel. Volgens Elliott, die een belang van 6 procent in NXP meldde, is het chipbedrijf echter meer waard. De koers van het aandeel ging vervolgens met 17 procent omhoog tot 112,53 dollar.

Bij de bedrijven was verder GoPro een grote winnaar, met een plus van 21 procent. De maker van de bekende vierkante actiecamera's heeft zijn verkopen stevig opgevoerd en leed in het tweede kwartaal een flink lager verlies dan een jaar eerder.

Weight Watchers

Het aandeel van Weight Watchers zat eveneens flink in de lift. Het dieetbedrijf won bijna 23 procent aan beurswaarde, na beter dan verwachte resultaten.

Kraft Heinz, dat ook met cijfers kwam, noteerde vlak. Het grote levensmiddelenconcern wist afgelopen kwartaal te profiteren van kostenbesparingen, maar door negatieve wisselkoerseffecten stond de omzet wel onder druk.

ADP

Ook loonstrookverwerker ADP stond in de belangstelling, met een plus van 0,6 procent. Pershing Square, het activistische beleggingsbedrijf van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, voerde de druk op bij ADP voor het vertrek van de topman.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg verder 0,5 procent tot 49,27 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder, op 52,07 dollar per vat.