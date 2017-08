premium

Wall Street kleurt rood

1 uur geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden donderdag halverwege de handelsdag duidelijk in het rood. Daarmee presteerden de graadmeters op Wall Street in lijn met beurzen wereldwijd die door de toenemende spanningen rond Noord-Korea een stap terug deden. De oorlogsretoriek tussen Noord-Korea en de VS leidde woensdag ook al tot koersverliezen op Wall Street.