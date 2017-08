premium

Wall Street veert op na verliezen

27 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden halverwege de eerste handelsdag van de nieuwe beursweek in de plus. De mineurstemming van vorige week door de oorlogsretoriek van de VS en Noord-Korea lijkt iets naar de achtergrond te zijn verdwenen. Financiële fondsen krabbelden daardoor weer wat op van de verliezen van vorige week.