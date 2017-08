'Wall Street staat voor hogere opening'

Trump zei dat militair ingrijpen in Venezuela een optie is omdat de mensen ,,lijden en dood aan het gaan zijn". De opmerking van Trump was tegen het zere been van onder meer Colombia, Peru en Mexico. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence, die een bezoek brengt aan Latijns-Amerika, liet in de haast weten dat ook de Verenigde Staten vertrouwen hebben in een vredige oplossing voor de situatie in Venezuela.

Beleggers op Wall Street moeten het maandag doen met een nagenoeg lege agenda. Naast de geopolitieke spanningen is er weinig nieuws om de handel richting te geven.

Netflix

De maker van elektrische auto's Tesla staat in de schijnwerpers. Het concern heeft 1,8 miljard dollar opgehaald met het plaatsen van leningen bij investeerders. Dat was veel meer dan de 1,5 miljard dollar die waren geraamd. Analisten van Baird oordeelden positiever over de waardering van het aandeel Tesla.

Verder kan aanbieder van internettelevisie Netflix op de aandacht van beleggers rekenen. De aankondiging van Disney dat het twee eigen streamingdiensten gaat lanceren, plus de ambitie van techreus Amazon op het gebied van streaming, zouden op termijn een koersval voor het aandeel Netflix kunnen betekenen.

Dow Jones

Overnamegeruchten zouden verder de koers van Fiat Chrysler een duw in de goede richting kunnen geven. Naar verluidt azen Chinezen op een overname van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Het eerste bod zou door Fiat Chrysler echter zijn afgewezen.

De beurzen in New York gingen vrijdag al met kleine plussen het weekeinde in. De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot een winstje van 0,1 procent op 21.858,32 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,1 procent tot 2441,32 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 6256,55 punten.