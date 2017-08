Kleine uitslagen op Wall Street

Beursagenda woensdag



06.30

NL: Handelsbalans



07.00-08.00

Halfjaarcijfers Basic-Fit, Curetis, Heijmans, ICT Group, Kendrion, Tie Kinetix



09.30

NL: Economische groei (2e kwartaal), werkgelegenheid



13.00

VS: Kwartaalcijfers Target



14.30

VS: In aanbouw genomen woningen (juli)



20.00

VS: Notulen Federal Reserve



22.15

VS: Kwartaalcijfers Cisco