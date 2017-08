Weinig beweging op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 21.991 punten. De brede S&P 500 noteerde een min van 0,1 procent tot 2464 punten en ook technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 6335 punten.

Doe-het-zelfketen Home Depot verhoogde zijn verwachtingen voor de winst en omzet in het gehele jaar, maar werd door beleggers 3 procent lager gezet. De klusketen profiteert van het aanhoudende herstel op de Amerikaanse woningmarkt. Daardoor zijn Amerikanen bereid meer geld uit te geven voor klussen in en rond het huis.

Coach

Modemerk Coach gaf eveneens inzage in de boeken. Die cijfers werden door beleggers nog minder warm onthaald. Het aandeel kelderde 13 procent. Ook de cijfers van Dick's Sporting Goods (min 21 procent) vielen niet in goede aarde. Beleggers maken zich zorgen over de uitbreidingsplannen van het bedrijf. Daarmee zou Dick's, de inspanningen ten spijt, niet kunnen concurreren met online-aanbieders van sportkleding.

Creditcardmaatschappij Synchrony Financial noteerde 4,3 procent hoger. De bekende belegger Warren Buffett heeft via zijn investeringsbedrijf Berkshire Hathaway voor 520 miljoen dollar een belang genomen in Synchrony. Berkshire verkocht daarnaast zijn belang in General Electric en bouwde de deelnemingen in IBM en Costco af. Die bedrijven verloren tot 0,8 procent aan beurswaarde.

Euro

Verder bleek dat de winkelverkopen in de VS vorige maand met 0,6 procent waren gestegen op maandbasis. Dat cijfer was beter dan verwacht. De bedrijfsvoorraden bleken in juni iets sterker gestegen dan waar economen in doorsnee op rekenden. Daarnaast liepen de importprijzen in juli miniem op en ook de exportprijzen zaten in de lift.

De euro was 1,1741 dollar waard, tegen 1,1725 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 47,41 dollar. Brentolie stond 0,3 procent lager op 50,60 dollar.