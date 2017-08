Rustige opening verwacht op Wall Street

De geplande legeroefening die de Verenigde Staten samen met Zuid-Korea vanaf maandag houdt, betekent mogelijk dat de spanningen tussen de VS en Noord-Korea weer verder oplaaien. De jaarlijkse oefening wordt door Noord-Korea altijd als een provocatie gezien.

Ook blijven vraagtekens gezet worden bij de haalbaarheid van de plannen van Trump om de economie aan te jagen. Die twijfel zorgde vorige week al voor een mineurstemming op Wall Street. De vele personeelswisselingen in het Witte Huis en andere ingrepen in het team van Trump zorgden voor verdere onrust. De president trok onder meer de stekker uit de industriële adviesraad met daarin de bestuursvoorzitters van enkele tientallen grote Amerikaanse bedrijven.

Sempra Energy

Qua bedrijfsfondsen weet onder meer Sempra Energy de aandacht op zich gericht. Het energiebedrijf bereikte een akkoord over de overname van zijn financieel geplaagde branchegenoot Energy Future Holdings voor 18,8 miljard dollar inclusief schuld. Daarmee verzekerde het bedrijf zich ook een meerderheidsbelang in elektriciteitsnetbeheerder Oncor. Voor dat onderdeel waren andere partijen als investeerders Berkshire Hathaway en Elliott Management ook in de markt.

Verder zal er net als in Europa bovengemiddelde belangstelling zijn voor de aandelen Fiat Chrysler. Het Chinese automerk Great Wall zou interesse hebben in Jeep, dat onderdeel is van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Fiat Chrysler heeft zowel in Italië als in de VS een beursnotering.

Nike

Sportgigant Nike staat mogelijk voor een lagere opening na een adviesverlaging. Verder staat de producent van dieetproducten Herbalife in de schijnwerpers nadat het een overeenkomst sloot met investeerder Carl Icahn.

De Dow-Jonesindex, met daarin de dertig grootste in New York genoteerde beursfondsen, eindigde vrijdag 0,4 procent lager op 21.674,51 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2425,55 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,1 procent omlaag naar 6216,53 punten.