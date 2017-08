Wall Street voorzichtig van start

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond enkele minuten na aanvang van de handel 0,1 procent lager op 21.654 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte eveneens 0,1 procent, tot 2423 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq speelde ook 0,1 procent kwijt, op 6212 punten.

De geplande gezamenlijke legeroefening van de Verenigde Staten en Zuid-Korea vanaf maandag kan er mogelijk voor zorgen dat de spanningen tussen de VS en Noord-Korea weer oplaaien. De jaarlijkse oefening wordt door Noord-Korea altijd als een provocatie gezien.

Fiat Chrysler

Ook is er nog twijfel op de markten over de haalbaarheid van de belastinghervormingen die Trump wil doorvoeren. Die twijfel zorgde vorige week al voor een mineurstemming op Wall Street.

Bij de bedrijven steeg producent van dieetproducten Herbalife bijna 9 procent nadat het een overeenkomst sloot met investeerder Carl Icahn. Sportgigant Nike verloor 1,6 procent na een adviesverlaging.

Fiat Chrysler steeg opnieuw, en net als aan de beurs van Milaan, vanwege Chinese interesse. Ditmaal zou het Chinese automerk Great Wall interesse hebben in het merk Jeep, dat onderdeel is van de Amerikaans-Italiaanse automaker. Fiat Chrysler, dat zowel in Italië als in de VS een beursnotering heeft, steeg 4,5 procent.