premium

Stevige winsten op Wall Street

35 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met flinke winsten de handel uitgegaan. Doordat geopolitieke spanningen wat naar de achtergrond verdwenen, gingen beleggers op zoek naar 'koopjes' na de stevige koersdalingen van de afgelopen periode. Met name techbedrijven gingen over een breed front vooruit. Positieve geluiden over aanstaande belastinghervormingen droegen bij aan het optimisme.