'Wall Street kijkt verder omhoog'

Veel economisch nieuws is er dinsdag niet. Er zijn een paar macro-economische cijfers over de huizenmarkt en de industrie en ook geven enkele bedrijven een kijkje in de boeken. Verder kijken beleggers uit naar een bijeenkomst van centrale banken in Jackson Hole, die donderdag begint. Daar spreken vrijdag onder meer Fed-voorzitter Janet Yellen en ECB-voorzitter Mario Draghi. Investeerders hopen uit hun toespraken af te kunnen leiden hoe de rente in de Verenigde Staten en Europa zich zullen ontwikkelen.

Machinefabrikant Nordson kwam maandag na sluiting met cijfers over het derde kwartaal. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal vielen beleggers tegen. De cijfers over het vierde kwartaal van schoonheidsproductenmaker Coty waren ook minder dan wat analisten voor ogen hadden.

Medtronic

Ook medisch technologiebedrijf Medtronic en bouwer Toll Brothers kwamen met cijfers. In het geval van Medtronic hadden analisten daar meer van verwacht. Toll Brothers had een hogere omzet en winst omdat de huizenmarkt in de Verenigde Staten aantrekt.

BHP Billitons beslissing om zijn Amerikaanse schaliegasactiviteiten af te stoten kan op bijval rekenen op de Londense beurs. De mijnbouwgigant boekte bovendien een winst. Naar verwachting gaat de koers ook op Wall Street omhoog.

De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent hoger op 21.703,75 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg ook 0,1 procent tot 2428,37 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt, op 6213,13 punten.