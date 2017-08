premium

Amazon zet supers onder druk op Wall Street

45 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine minnen de handel uitgegaan. Vooral supermarktbedrijven stonden onder druk door de aankondiging van webwinkelreus Amazon, die prijsverlagingen doorvoert in de winkels van Whole Foods. Beleggers deden verder rustig aan in afwachting van mogelijk vuurwerk uit Jackson Hole in Wyoming waar donderdag een bijeenkomst voor centrale bankiers begon.