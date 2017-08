'Wall Street opent licht hoger'

De belangrijkste personen, als Fed-president Janet Yellen en haar ECB-collega Mario Draghi, spreken echter pas vrijdag.

Op bedrijfsgebied verwerken beleggers cijfers van onder meer juweliersketen Tiffany. Die had last van een daling in de vergelijkbare omzet. Door groeiende vraag in Azië stegen de omzet en de nettowinst wel.

Staples

Kantoorartikelenketen Staples zette een lagere omzet in de boeken, maar schreef wel zwarte cijfers in het tweede kwartaal. Vorig jaar had de winkelketen in het tweede kwartaal nog verlies geleden. De Chinese olieproducent CNOOC boekte in het eerste halfjaar winst, mede door de hogere olieprijs. CNOOC heeft ook een beursnotering in New York.

Voedselproducenten JM Smucker en Hormel Foods kwamen ook met cijfers.

Woningverkopen

Verder waren er voorbeurs al macro-economische cijfers over werkloosheid. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg de afgelopen week, maar was lager dan de verwachting van economen. Tijdens de handelsdag komen er ook nog cijfers over woningverkopen.

Woensdag ging de Dow-Jonesindex 0,4 procent lager de handel uit op 21.812,09 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,4 procent, tot 2444,04 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt op 6278,41 punten. Die daling werd onder meer veroorzaakt door uitlatingen van president Donald Trump. Die dreigde de Amerikaanse overheid plat te leggen als de door hem beloofde muur op de grens met Mexico niet gefinancierd wordt.