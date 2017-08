Wall Street wacht op speeches Jackson Hole

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 21.852 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,3 procent, tot 2447 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er een zelfde percentage bij, op 6291 punten.

Met name de toespraak van Yellen wordt door de markt nauwgezet in de gaten gehouden op aanwijzingen over toekomstige rentestappen. Ook zal bij haar, net als bij Draghi, worden gelet op uitspraken over het afbouwen van de omvangrijke balans van de centrale bank.

Estée Lauder

Bij de bedrijven wordt verder gekeken naar cosmeticareus Estée Lauder, die volgens berichten in het vizier is van verschillende partijen waaronder Unilever. Aan Estée Lauder zou een prijskaartje van ongeveer 40 miljard dollar hangen. Het aandeel begon 0,2 procent hoger aan de dag.

De koers van farmaceut Adamas Pharmaceuticals sprong in de eerste handelsminuten dik 45 procent omhoog. De Amerikaanse toezichthouder FDA keurde een middel van het bedrijf tegen Parkinson goed. Winkelketen Ulta Beauty zakte daarentegen ruim 8 procent vanwege een teleurstellende omzetgroei in het afgelopen kwartaal.