Energiesector nog ongeschonden op Wall Street

40 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten aan de handel begonnen. Beleggers hebben hun blik onder meer gericht op de energiesector, omdat tropische storm Harvey veel schade heeft aangericht bij locaties voor de winning en raffinage van olie in Texas. Van een uitverkoop was echter geen sprake.