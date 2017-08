'Hogere opening op Wall Street'

Voedingsmiddelenmaker Campbell Soup heeft het afgelopen kwartaal afgesloten met winst, tegen een verlies in de vergelijkbare periode vorig jaar. De verkopen gingen evenwel omlaag en dat was een tegenvaller voor analisten die in doorsnee juist op een klein omzetplusje hadden gerekend.

Ook discountketen Dollar General opende de boeken. Daaruit bleek dat de vergelijkbare verkopen afgelopen kwartaal sterker zijn aangedikt dan door marktvorsers was voorzien. Dollar General heeft ook zijn vooruitzichten van het hele jaar wat aangescherpt, maar de nieuwe prognose voldeed niet aan de analistenconsensus.

Walt Disney

Entertainmentbedrijf Walt Disney zal kunnen rekenen op een bovengemiddelde aandacht van beleggers. Het concern zou fors het mes willen zetten in het onderdeel Disney/ABC Television Group onder meer om kosten naar beneden te brengen.

Verder blijft tropische storm Harvey de gemoederen op Wall Street bezighouden. Het natuurgeweld zorgde onder meer voor schommelingen bij prijzen voor ruwe olie en benzine. Door de storm zagen grote spelers in de oliesector zich genoodzaakt raffinaderijen tijdelijk stil te leggen.

Volgens gouverneur Greg Abbott van Texas heeft die staat misschien wel veel meer dan 125 miljard dollar nodig van de Amerikaanse regering om er weer bovenop te komen. Harvey heeft volgens hem een nog grotere impact dan orkaan Katrina, die in 2005 huishield in New Orleans. De overheid kwam toen met 125 miljard over de brug voor de wederopbouw.

Dow Jones

De aandelenbeurzen in New York sloten woensdag eensgezind op winst. De belofte van president Donald Trump nog dit jaar werk te zullen maken van belastingverlagingen zorgde nauwelijks voor reuring. De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,1 procent op 21.892,43 punten. De brede S&P 500 won 0,5 procent, tot 2457,59 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 1,1 procent bij tot 6368,31 punten.