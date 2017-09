Wall Street begint positief aan handelsweek

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,9 procent hoger op 21.984 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,7 procent omhoog tot 2478 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,9 procent tot 6415 punten.

Irma verliest verder aan kracht en naar verwachting zwakt de orkaan in de loop van de dag af van categorie 1 tot een tropische storm. Het is nog niet precies duidelijk hoe groot de schade is. Wel is er sprake van plundering, grootschalige stroomuitval en massale evacuaties in Florida.

Verzekeraars in de lift

Net als op de Europese beurzen zaten verzekeraars flink in de lift. Heritage Insurance Holdings, Universal Insurance Holdings en United Insurance Holdings, die alle actief zijn in Florida, stegen 11 tot ruim 17 procent op de beurs.

De in New York genoteerde Israëlische farmaceut Teva steeg ruim 13 procent. Het bedrijf heeft Kåre Schultz aangesteld als nieuwe bestuursvoorzitter. Hij komt van het Deense farmaciebedrijf Lundbeck. Schultz moet Teva helpen zijn financiële problemen te boven te komen.