Wisselend beeld op Wall Street

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond tijdens de middaghandel in New York 0,2 procent boven de recordslotstand van woensdag, op 22.203 punten. De bredere S&P 500 ging 0,1 procent omlaag naar 2496 punten De technologiegraadmeter Nasdaq noteerde een min van 0,3 procent op 6438 punten.

De Amerikaanse inflatie is vorige maand verder opgelopen dan verwacht. De kerninflatie, die belangrijk is voor de Federal Reserve bij het bepalen van het rentebeleid, bleef evenwel gelijk op 1,7 procent en kwam dus niet dichter bij het gewenste niveau van net geen 2 procent.

Werkloosheidsuitkeringen

Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering is afgelopen week tegen de verwachtingen in afgenomen. Een week eerder nam het aantal steunaanvragen nog sterk toe door de nasleep van orkaan Harvey, die veel bedrijven had lamgelegd.

De sterkste stijger in de Dow was industriereus United Technologies met een winst van 2,1 procent. Farmaceut Pfizer deed daar met een plus van 2 procent weinig voor onder. Onderaan bij de hoofdfondsen stond frisdrankmaker Coca-Cola met een verlies van 1,7 procent. Ook iPhone-maker Apple zakte verder, ditmaal met 0,6 procent.

Lattice

Chipmaker Lattice ging na een flink openingsverlies 0,5 procent omhoog. De Amerikaanse regering geeft geen toestemming voor de overname van het bedrijf door Chinese investeerders. Autoverhuurbedrijf Hertz leverde 12 procent in na een adviesverlaging door analisten van Morgan Stanley.

Ook Equifax was opnieuw het kind van de rekening met een min van 2,6 procent. Vorige week werd bekend dat het kredietbureau slachtoffer is geworden van een aanval door hackers. Daardoor zijn persoonlijke gegevens van 143 miljoen Amerikanen op straat komen te liggen.