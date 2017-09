premium

Dow Jones zet recordreeks voort

44 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Dow-Jonesindex is vrijdag opnieuw op een recordstand gesloten. Het was de vierde dag op rij dat de leidende index een nieuw slotrecord wist neer te zetten. Ook de brede S&P 500 zette een record neer en sloot voor het eerst boven de 2500 punten. De beurzen in New York gingen na een voorzichtig begin van de dag over de volle breedte omhoog.