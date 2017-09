Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wall Street houdt stijgende lijn vast



NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zetten maandag de stijgende lijn van vorige week voort. Halverwege de handelsdag staan de drie belangrijkste graadmeters op winst. Daarmee verlengt Wall Street zijn recordreeks die nu al een aantal handelsdagen op rij duurt. Beleggers durven weer meer risico te nemen, nu spanningen rondom Noord-Korea weer wat zijn weggeëbd.