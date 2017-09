Wall Street stijgt verder in rustige handel

De Dow-Jonesindex met daarin de dertig belangrijkste beursfondsen stond tijdens de middaghandel in New York 0,2 procent in de plus op 22.367 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent vooruit tot 2506 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg eveneens 0,1 procent, tot 6458 punten.

Beleggers lijken vooralsnog de schouders op te halen over dreigende taal van president Donald Trump aan het adres van Noord-Korea. Als dat land doorgaat met het maken van kernwapens en de Verenigde Staten dwingt zichzelf of zijn bondgenoten te verdedigen, dan riskeert het totale vernietiging, zei Trump bij de Verenigde Naties.

Verizon

Bij de hoofdfondsen was telecomconcern Verizon de sterkste stijger met een plus van 2,2 procent. Producent van drogisterijartikelen Procter & Gamble won 1,4 procent. De laatste stek in de Dow was voor zorgverzekeraar UnitedHealth, die 2,9 procent inleverde.

Kredietbureau Equifax staat opnieuw in de belangstelling. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is een onderzoek begonnen naar een groot beveiligingslek waardoor hackers toegang kregen tot de persoonlijke gegevens van 143 miljoen Amerikanen. Het aandeel krabbelde desondanks 0,6 procent op.

Verder zorgen advieswijzigingen voor wat koersbewegingen. Analisten lieten zich negatiever uit over Tesla. De fabrikant van elektrische auto's verloor daarop 2,5 procent. Modeconcern Michael Kors profiteerde juist van een gunstig analistenrapport en werd 3,9 procent meer waard.