Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

'Licht lagere opening op Wall Street'

21 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting licht lager openen. De oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zetten het sentiment bij beleggers iets onder druk. Pyongyang heeft gedreigd een waterstofbom te testen boven de Grote Oceaan.