premium

'Rustige opening op Wall Street'

31 min geleden

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zullen de nieuwe handelsweek maandag naar verwachting met kleine uitslagen beginnen. Beleggers zijn naarstig op zoek naar richting en kijken uit naar toespraken van verschillende Fed-bestuurders die deze week op de agenda staan. Fed-preses Janet Yellen zal dinsdag spreken. Toehoorders zullen vooral gespitst zijn op aanwijzingen over het toekomstige monetaire beleid van de koepel van Amerikaanse centrale banken.