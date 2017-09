Kleine plussen op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond in de tussentijdse handel 0,1 procent hoger op 22.307 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2500 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent op 6392 punten.

Yellen liet in een toespraak in Cleveland weten dat het geleidelijk verhogen van de rente door de koepel van Amerikaanse centrale banken het meest gepaste beleid is vanwege de toegenomen onzekerheid over de lage inflatie.

Techfondsen

De handel kreeg steun van winsten onder de techfondsen. Zo gingen Apple, Google-moederconcern Alphabet en Facebook tot 1,9 procent vooruit. Chipbedrijf Nvidia klom 2,3 procent na de lancering van een product op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Alibaba kondigde aan logistiekbedrijf Cainiao over te nemen. De Chinese webwinkelgigant beloofde de komende vijf jaar 15 miljard dollar te steken in het uitbouwen van een wereldwijd logistiek netwerk. De koers van Alibaba leverde 0,4 procent in.

Carnival

Red Hat ging 4,6 procent omhoog. De cijfers van het softwarebedrijf waren beter dan beleggers hadden verwacht. Kredietbureau Equifax daalde 0,4 procent. Topman Richard Smith is afgetreden na de grote hackaanval bij Equifax. Bij die cyberaanval kregen hackers toegang tot de persoonlijke gegevens van 143 miljoen Amerikanen.

Cruiserederij Carnival publiceerde resultaten. Het bedrijf heeft de afgelopen periode last gehad van de orkanen Irma en Maria die door de Cariben trokken, maar trok wel de winstverwachting voor het gehele jaar iets op. Het aandeel won 3,2 procent.

Euro

Op macro-economisch vlak kwamen er onder meer cijfers over de woningmarkt en het consumentenvertrouwen in de VS.

De euro was 1,1804 dollar waard, tegen 1,1772 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie verloor 0,7 procent tot 51,87 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 58,25 dollar per vat.