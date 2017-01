premium

Nikkei boekt kleine winst

55 min geleden

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een kleine winst het weekeinde ingegaan. Daarmee was Tokio een positieve uitzondering in het Verre Oosten, waar graadmeters verder vooral in de min doken. Beleggers in Azië reageerden onder meer op de groei van de Chinese economie. Die is het afgelopen jaar afgezwakt tot het laagste tempo sinds 1990.