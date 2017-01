premium

Japanse beurs goed op dreef

1 uur geleden

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Tokio is woensdag met een flinke winst de handel uitgegaan. Beleggers in Japan reageerden onder meer op positieve cijfers over de export die voor het eerst in vijftien maanden in de lift zat. Elders in het Verre Oosten gingen graadmeters ook over een breed front vooruit.