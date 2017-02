Nikkei maakt pas op de plaats

Uit een eerste raming van onderzoeksbureaus Caixin en Markit bleek dat de activiteit in de industrie van China vorige maand minder sterk is gegroeid dan in december. De afname was daarbij aanzienlijk sterker dan verwacht, economen rekenden in doorsnee op een minieme verzwakking van de groei.

De Nikkei-index in Tokio eindigde nagenoeg onveranderd op 18.918,20 punten. Elders in de regio bleven de uitslagen ook beperkt. Zo sloot de Kospi in Seoul vrijwel vlak, terwijl Sydney 0,4 procent inleverde.

De beurs in Shanghai opende na een week weer de deuren en leverde daarbij tussentijds 0,3 procent in. In Hongkong, waar de beurzen eerder deze week alweer open gingen, stond de Hang Seng 0,2 procent lager.