Beurs Tokio sluit hoger

De Japanse Nikkei-index eindigde met een winst van 0,5 procent op 19.007,60 punten. Glasproducent Asahi Glass was een van de uitschieters op de beurs in Tokio met een koersstijging van ruim 9 procent tot het hoogste niveau in bijna zes jaar. Het Japanse bedrijf maakte goede jaarcijfers en positieve verwachtingen bekend en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan. Asahi levert onder meer glas voor auto's en displays.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds een plus van 0,4 procent. In Sydney won de All Ordinaries 0,5 procent, maar de Kospi in Seoul daalde 0,6 procent.