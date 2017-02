Verdeeld beeld op Aziatische markten

In Seoul zakte de Kospi 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde 0,1 procent hoger. In Hongkong won de Hang Seng tussentijds 0,5 procent. Een opvallende verliezer daar was technologiegigant Lenovo met een min van bijna 6 procent, na tegenvallende cijfers.

Toshiba zette in Tokio overigens zijn verliesreeks voort en zakte ruim 3 procent. De afgelopen dagen kelderde het geplaagde technologieconcern al flink op de beurs, na chaos rondom de cijferpublicatie. Toshiba stelde deze kort uit, opende toch de boeken en schreef miljarden af op zijn nucleaire divisie. Ook zag het zijn voorzitter vertrekken.

In de regio waren aandelen van financiële instellingen opvallende winnaars. Ze profiteerden van optimisme in de sector na uitspraken van de Amerikaanse centralebankpresident Janet Yellen en positieve macro-economische data, waardoor de verwachtingen voor een renteverhoging in de grootste economie ter wereld zijn toegenomen.