Kleine min voor beurs Tokio

De Nikkei eindigde met een min van 0,5 procent op 19.379,14 punten. In Tokio was Nintendo opnieuw een stijger na de lancering van de nieuwe spelconsole Switch vorige week.

Nintendo boekte vrijdag al een koerswinst van bijna 4 procent, daar kwam nu nog ruim 2 procent bovenop. Het bedrijf verwacht tegen het einde van de maand 2 miljoen Switch-computers te hebben verscheept.

De Hang Seng in Hongkong noteerde in de tussentijdse handel een winst van 0,3 procent. De Chinese premier Li Keqiang meldde afgelopen weekeinde dat de overheid voor dit jaar een groeidoelstelling voor de economie hanteert van circa 6,5 procent of hoger als dat mogelijk is. Volgens Li zijn de economische risico's onder controle en zijn de fundamenten van de Chinese economie solide.

In Seoul ging de Kospi 0,2 procent omhoog. De Zuid-Koreaanse won daalde in waarde door de rakettentest van Noord-Korea. In Sydney steeg de All Ordinaries ook 0,2 procent.