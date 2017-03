Klein verlies voor Nikkei

De Nikkei-index in Japan eindigde de sessie met een verlies van 0,1 procent op 19.609,50 punten. Mitsubishi Heavy Industries was daarbij een opvallende stijger met een winst van krap 5 procent. Volgens mediaberichten overweegt het conglomeraat zijn scheepsbouwactiviteiten af te splitsen. Techconcern Toshiba won bijna 6 procent. Het bedrijf zou overwegen een meerderheidsbelang in zijn geplaagde nucleaire divisie Westinghouse van de hand te doen.

De All Ordinaries in Sydney dikte 0,1 procent aan terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,2 procent lager stond. De Kospi in Seoul liet wel een duidelijke plus van 0,8 procent noteren. De index werd vooruitgeholpen door de koerswinst van zwaargewicht Samsung van bijna 2 procent.