Nikkei start boekjaar positief

De toonaangevende Nikkei-index steeg 0,4 procent naar 18.983,23 punten. Daarbij werd mede geprofiteerd van het aantrekkende vertrouwen onder Japanse ondernemers, die in de eerste drie maanden van 2017 voor het tweede achtereenvolgende kwartaal optimistischer werden over de economie. Het stijgende vertrouwen is onder meer te danken aan de afzwakking van de yen, die gunstig is voor exporterende bedrijven.

Elders in de regio toonden de markten ook een overwegend positief beeld. De Kospi in Seoul steeg 0,3 procent. De All Ordinaries in Sydney noteerde vlak, terwijl de Hang Seng in Hongkong er tussentijds 0,4 procent bij kreeg. De beurs in Shanghai is tot en met dinsdag vanwege feestdagen gesloten.