Lagere standen op beurzen Azië

De Nikkei daalde 0,3 procent tot 18.747,87 punten. De yen steeg in waarde omdat de Japanse munt in onzekere tijden wordt beschouwd als veilige belegging. Exporteurs ondervonden echter tegenwind van een sterkere yen. Zo verloor machinebouwer Komatsu bijna 2 procent.

Toshiba leverde ruim 3 procent aan waarde in. Volgens The Wall Street Journal is het Taiwanese Foxconn bereid omgerekend ruim 25 miljard euro neer te leggen voor de geheugenchipdivisie van het noodlijdende Japanse technologieconcern.

De Hang Seng in Hongkong stond in de tussentijdse handel 0,9 procent in het rood. De Kospi in Seoul daalde 0,4 procent. De beurs in Sydney was een positieve uitschieter met een plus van 0,3 procent, geholpen door de energiegerelateerde fondsen.