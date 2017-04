Sterkere yen vloert Japanse beurs

De Nikkei-index in Tokio sloot met een verlies van 1 procent op 18.552,61 punten. Daarmee bereikte de Japanse hoofdgraadmeter het laagste niveau sinds december. Exporterende bedrijven gingen omlaag door de sterkere yen. Zo verloren de autobouwers Nissan, Toyota en Mazda tot 2,9 procent. Elektronicaconcern Sony leverde 2,1 procent in.

Toshiba noteerde 0,5 procent in het rood. Het noodlijdende technologiebedrijf publiceerde dinsdag nabeurs cijfers over de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar, na twee eerdere deadlines te hebben gemist. Die cijfers zijn echter niet goedgekeurd door de accountant. Toshiba leed in die periode een miljardenverlies en gaf aan zich zorgen te maken over het voortbestaan van het bedrijf.

Machineorders

Beleggers in Tokio verwerkten verder nog een cijfer over de machineorders in Japan. Die namen in februari met 1,5 procent toe op maandbasis, na een daling met 3,2 procent in januari. Economen hadden op een orderstijging met 3,6 procent gerekend.

De Hang Seng in Hongkong liet tussentijds een min van 0,1 procent optekenen. Er kwamen gegevens over de Chinese producenten- en consumentenprijzen. De inflatie in China steeg vorige maand naar 0,9 procent op jaarbasis, van 0,8 procent een maand eerder. De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten namen in maart met 7,6 procent toe.

In Seoul stond de Kospi vrijwel vlak en ook de All Ordinaries in Sydney eindigde vrijwel onveranderd.