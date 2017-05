Hogere koersen op beurzen Verre Oosten

In Tokio eindigde de Nikkei-index 0,3 procent hoger op 19.900,09 punten. Autofabrikant Mitsubishi Motors was een opvallende uitschieter met een koerssprong van ruim 9 procent. Het Japanse concern verwacht dit boekjaar weer winst te boeken, nadat vorig jaar een enorm verlies werd geleden. Na het slot in Tokio worden resultaten gemeld van onder meer telecomconcern Softbank en Toyota.

De Hang Seng in Hongkong ging tussentijds 0,9 procent omhoog. Er kwamen cijfers naar buiten over de inflatie en producentenprijzen in China. De All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent.

De Kospi in Seoul daalde 0,8 procent. Dinsdag bleef de Koreaanse beurs dicht voor de verkiezingen. De links-liberale Moon Jae-in is inmiddels beëdigd als nieuwe president. Daarmee komt een einde aan conservatief presidentschap. De Koreaanse won trok in waarde aan tegen de dollar.