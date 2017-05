Verliezen op beurzen in Verre Oosten

De Nikkei-index daalde 0,5 procent tot 19.814,88 punten. Dinsdag brak de hoofdgraadmeter tussentijds nog bijna door de mijlpaal van 20.000 punten. De Japanse overheid meldde dat de machine-orders in maart met 1,4 procent zijn toegenomen op maandbasis, terwijl economen hadden gerekend op een toename met 2,5 procent. Verder bleek uit definitieve cijfers dat de industriële productie in Japan in maart is gekrompen.

De Hang Seng in Hongkong ging tussentijds 0,2 procent omlaag. Luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific Airways was in Hongkong een hoogvlieger met een plus van ruim 6 procent na positief ontvangen vervoerscijfers.

De Kospi in Seoul daalde 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 1 procent in het rood.

Op de beurs in Mumbai was staalproducent Tata Steel een opvallende stijger met een plus van bijna 8 procent. Het moederconcern van de staalfabriek in IJmuiden kwam met meevallende kwartaalresultaten en liet weten dat een voorlopige overeenkomst is gesloten over een langslepende Britse pensioenkwestie. Dankzij die deal is nu een belangrijke horde genomen voor een eventuele fusie van de Europese activiteiten van Tata met de staaltak van het Duitse ThyssenKrupp.