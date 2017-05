Aziatische beurzen op winst

De Nikkei-index eindigde de sessie met een winst van 0,5 procent op 19.678,28 punten. In het kielzog van de olieprijs ging oliebedrijf Inpex 1,1 procent vooruit. Verder stond telecombedrijf Softbank (plus 1,9 procent) in de schijnwerpers, nadat het bekendmaakte een eerste financieringsronde te hebben afgerond van zijn technologiefonds met een omvang van 93 miljard dollar.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 1 procent hoger, waarmee het afstevent op de hoogste slotstand sinds juli 2015. Met name verzekeraars deden het in Hongkong goed. Ook de winst van 2,8 procent van internetbedrijf Tencent stuwde de graadmeter. Het aandeel Tencent sloot de afgelopen drie sessies al op recordstanden, nadat het bedrijf met beter dan verwachte cijfers naar buiten kwam.

De Kospi in Seoul stond 0,6 procent hoger terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,7 procent in de plus sloot.