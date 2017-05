Beurzen China dalen na verlaging rating

Moody's verlaagde de kredietwaardigheid van China vanwege de toenemende schulden en afzwakkende economie. Volgens Moody's zal daardoor de financiële kracht van China de komende jaren wat afzwakken. De Chinese overheid liet in een reactie weten dat Moody's de economische moeilijkheden overdrijft.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,8 procent.

In Tokio won de Nikkei 0,7 procent tot 19.742,98 punten. Toshiba stond wederom in de schijnwerpers met een plus van ruim 8 procent. Het noodlijdende Japanse technologieconcern heeft naar verluidt een bod van bijna 18 miljard dollar ontvangen op zijn geheugenchipdivisie door Western Digital.

In Seoul tekende de Kospi een winst van 0,2 procent op. De All Ordinaries in Sydney klom ook 0,2 procent.