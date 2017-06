Gemengd beeld op beurzen Azië

Ook zal China deze week nog een aantal belangrijke economische cijfers bekendmaken. De Nikkei-index in Tokio sloot nagenoeg vlak op 19.984,62 punten. Japan Display maakte een koerssprong van bijna 10 procent. Beleggers reageerden enthousiast op een bericht in de Japanse zakenkrant Nikkei dat de maker van beeldschermen in augustus een nieuwe strategie bekend zal maken onder het nieuwe management, dat tijdens de aandeelhoudersvergadering op 21 juni zal worden benoemd.

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. AAC Technologies dikte zo'n 17 procent aan. De maker van audiocomponenten voor smartphones en leverancier van Apple lag eerder onder vuur nadat hedgefonds Gotham City het bedrijf in mei beschuldigde van dubieuze boekhoudpraktijken.

De aandelenbeurs in Shanghai was een positieve uitschieter met een winst van 1 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde vlak. De Australische economie bleek in het eerste kwartaal sterker gegroeid dan verwacht. In Seoul zakte de Kospi 0,3 procent.