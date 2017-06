Nikkei sluit week af met winst

De Nikkei-index in Tokio klom 0,5 procent en eindigde op 20.013,26 punten. De hoofdindex werd gesteund door een sterke koerswinst van zwaargewicht Softbank. Het aandeel van het Japanse telecomconcern klom 7,4 procent en bereikte het hoogste niveau in zeventien jaar. Softbank neemt robotmaker Boston Dynamics over van Alphabet, het moederbedrijf van Google.

Toshiba dikte 5,3 procent aan. Volgens persbureau Reuters neemt investeringsmaatschappij Bain Capital de plaats in van KKR in het consortium dat de chipdivisie van het Japanse technologiebedrijf wil overnemen. Naar verluidt zal Toshiba volgende week de naam van de koper van het onderdeel bekendmaken.

De andere aandelenmarkten in het Verre Oosten gingen ook overwegend licht omhoog. De Kospi in Seoul won 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney eindigde vlak. De beurs in Shanghai steeg 0,1 procent. De Hang Seng in Hongkong bleef achter met een tussentijds verlies van 0,5 procent.