Duurdere yen drukt op Nikkei

De Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager op 19.999,91 punten. De Japanse automakers Toyota en Honda, die veel voertuigen verkopen in het buitenland, hadden te lijden onder de duurdere yen en verloren tot 1,3 procent.

Toshiba maakte een koerssprong van meer dan 20 procent. Beleggers reageerden enthousiast op het nieuws dat het Amerikaanse hedgefonds Greenlight Capital een belang heeft genomen in het geplaagde Japanse technologiebedrijf.

De Kospi in Seoul leverde 0,1 procent in en de All Ordinaries in Sydney sloot ruim 1 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,1 procent in de min en de beurs in Shanghai zakte 0,4 procent.