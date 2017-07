Sterkere yen drukt op Nikkei

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,6 procent lager op 19.975,67 punten. Vooral de belangrijke Japanse exportbedrijven, die veel producten verkopen in het buitenland, hadden last van de verdere stijging van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De dollar staat onder druk door de politieke onrust in de Verenigde Staten.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 0,5 procent en de beurs in Shanghai klom 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot 0,7 procent in de min onder aanvoering van de Australische grondstofbedrijven en bankaandelen. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent.