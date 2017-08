Beurzen Azië onderuit door Noord-Korea

De vlucht naar veiligere havens hield door de geopolitieke spanningen aan. Beleggers zochten vooral hun heil in goud. De prijs van het edelmetaal steeg tijdens de Aziatische handelssessie tot het hoogste niveau in meer dan twee maanden.

De Kospi in Zuid-Korea ging 1,8 procent onderuit. Vooral de technologiebedrijven werden van de hand gedaan na in navolging van de flinke koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Samsung zakte 2,5 procent en SK Hynix leverde 4,5 procent in.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,9 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 1,5 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde 1,3 procent lager. De beurs in Tokio bleef gesloten vanwege een nationale feestdag.